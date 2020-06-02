В России произошло землетрясение

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Землетрясение, по предварительным данным, магнитудой 3,5 зафиксировано на Кубани. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение о землетрясении поступило в 17.00 мск 1 июня в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по региону.

Подземный толчок был зафиксирован в Крымском районе. Магнитуда землетрясение, предварительно, 3,5. Жертв и разрушений нет.

Местные власти направили на место оперативные группы для обследование последствий сейсмологического события.