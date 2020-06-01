Отец обезглавил дочь за неправильный выбор мужа

Мужчина на севере Ирана арестован по обвинению в убийстве собственной 13-летней дочери. В связи с убийством по стране прокатилась волна возмущения, а президент Ирана призвал ужесточить законодательство о насилии в отношении женщин.

13-летняя иранка Ромина Ашрафи была обезглавлена во сне собственным отцом. Как сказал преступник, это было «убийство чести» — для юной жительницы села Ховай в округе Талеш это стало наказанием за то, что она вознамерилась бежать из дома со своим возлюбленным, мужчиной гораздо старше нее.

Ее возлюбленному, 34-летнему Бахамну Кхавари, 34 года, и отец Ромины был в ярости, узнав об их связи и о том, что Ромина хочет выйти за него замуж. Несмотря на запрет отца, девушка вместе с возлюбленным сбежала из дома. Но родственники с обеих сторон, подключив полицию, нашли влюбленных, и Ромину выдали отцу. Она была заключена под домашний арест. Когда дочь оказалась дома, отец, пока девочка спала, серпом отрезал ей голову и прямо с орудием преступления в руках направился в полицию.

Он заявил, что это было «убийство чести», которое смыло с семьи тот урон, который нанесла ее чести Ромина. Он был арестован за убийство, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Однако смертная казнь ему не грозит: ведь казни убийцы могут потребовать лишь кровные родственники, а они не будут требовать возмездия.

Известие о смерти Ромины потрясло Иран. Президент Ирана Хассан Роухани призвал правительство ужесточить наказание за так называемые «убийства чести», как можно скорее приняв необходимые поправки к законодательству. Такие убийства происходят очень часто: по некоторым данным, они составляют до 20% всех убийств в Иране.

«Каждый год в Иране убивают девушек и женщин, — говорит Фариба Сахраи, главный редактор издания Iran International. — Их убивают родственники-мужчины под предлогом защиты чести. Но даже здесь убийство Ромины Ашрафи потрясло всех, как оно потрясло весь мир».

Согласно иранским законам, девочка может выйти замуж в 13 лет, хотя средний возраст вступления в брак в стране — 23 года.

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