Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Анонимное сообщение о бомбе в посольстве России в Бразилии не подтвердилось 

ТАСС и ещё 3 2 часа назад
Посольство России в Бразилии угрожали взорвать
Фото: РИА Новости
Федеральная полиция Бразилии провела в понедельник проверку по факту сообщения о взрывном устройстве в посольстве России в Бразилии. Об этом сообщили ТАСС в дипмиссии, уточнив, что бомба не обнаружена.
"Утром поступило короткое анонимное письмо с сообщением о якобы заложенной в посольстве бомбе. Были оповещены все службы. Представители военной полиции и кинологи совместно со службами безопасности посольства провели проверку", — сказал в беседе с ТАСС пресс-атташе посольства Иван Коновалов и уточнил, что бомбы обнаружено не было.
Видео дня. На Украине создали игру с победившим в войне Гитлером
ТАСС: последние новости
Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе На авиабазе в США произошла стрельба На авиабазе в США произошла стрельба На Шебекинском химзаводе под Белгородом произошло задымление На Шебекинском химзаводе под Белгородом произошло задымление
Происшествия , В мире , Гаджеты , Криминал , Иван Коновалов , ИТАР-ТАСС , Бразилия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В WhatsApp обнаружили новую схему мошенничества
В WhatsApp обнаружили новую схему мошенничества
Депрессия и рак: непростая судьба Кадышевой
Депрессия и рак: непростая судьба Кадышевой
«Появились олигархи, которые готовы платить за любовников»
«Появились олигархи, которые готовы платить за любовников»
Россиянин рассказал о жестоких пытках ватными палочками
Россиянин рассказал о жестоких пытках ватными палочками
Поклонская предупредила о катастрофе в Крыму
Поклонская предупредила о катастрофе в Крыму
Видео
Посетитель зоопарка спас оленя от питона и попал на видео
00:24
Посетитель зоопарка спас оленя от питона и попал на видео
Последствия смерча в российском регионе попали на видео
01:53
Последствия смерча в российском регионе попали на видео
Кровная месть привела к расстрелу и попала на видео
00:54
Кровная месть привела к расстрелу и попала на видео
Лось забрел в район Люблино и попал на видео
00:25
Лось забрел в район Люблино и попал на видео
Охранник московского магазина наказал грабителей и попал на видео
00:23
Охранник московского магазина наказал грабителей и попал на видео
Опубликовано видео прорыва ПВО «противника» Ту-95МС
00:50
Опубликовано видео прорыва ПВО «противника» Ту-95МС
Армия Войска
Найден способ остановить распространение коронавируса
00:17
Найден способ остановить распространение коронавируса
Наука и техника
Лукашенко заявил о борьбе с дующими «не оттуда» ветрами
01:02
Лукашенко заявил о борьбе с дующими «не оттуда» ветрами
В мире СНГ
В НАТО обратились к России
01:10
В НАТО обратились к России
В мире Армия
Захарова заявила о потерянном праве США
01:35
Захарова заявила о потерянном праве США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение