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Обрушение железнодорожного моста под Мурманском попало на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Обрушение железнодорожного моста через реку Кола под Мурманском попало на видео. Запись опубликовало сообщество «Мурманск ДТП ЧП» во «ВКонтакте».
На опубликованных кадрах видно, как часть моста переворачивается и падает в реку во время ремонтных работ. Никто из рабочих не пострадал.
Мост через реку Кола рухнул ранее 1 июня. Причиной происшествия стало смещение и деформация одной из опор моста в связи с паводком.
С 30 мая движение на 1436-м километре Октябрьской железной дороги полностью перекрыто. Как сообщили в администрации Кольского района, поезда останавливаются перед мостом, а для перевозки пассажиров, едущих в Мурманск и из него, используют автобус.
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Происшествия , Видео , Мурманск
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