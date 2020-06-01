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В Москве задержали вымогавших деньги у таксистов на площади у трех вокзалов 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
В Москве задержали вымогавших деньги у таксистов
Фото: РИА Новости
Полицейские задержали рэкетиров, установивших поборы для таксистов за возможность работать на площади у трех вокзалов в Москве. Водители платили от 7 до 30 тыс. рублей в месяц в зависимости от марки машины, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"По имеющейся информации, злоумышленники под угрозой применения насилия и повреждения транспортного средства требовали у таксистов ежемесячной денежной выплаты за возможность работать на территории привокзальных площадей, примыкающих к Казанскому вокзалу. Они устанавливали таксу поборов в зависимости от марки автомашины: от 7 до 30 тыс. рублей в месяц. Тех, кто не соглашался, подозреваемые силой вывозили за город и, угрожая оружием, добивались своего", — сказала Волк.
Задержаны шесть человек — "предполагаемый организатор, сборщики денег и лица, непосредственно вывозившие таксистов за город, все они заключены под стражу, возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство".
В ходе обысков в домах у подозреваемых изъят карабин "Сайга", обрез, два травматических пистолета, нож, более 500 патронов для мелкокалиберной винтовки, списки с расчетами выплат, полученных от граждан, деньги.
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Происшествия , Ирина Волк , МВД , Москва
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