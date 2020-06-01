Россиянин забил насмерть друга сковородой 

Житель подмосковной деревни Озера поссорился со своим другом в ходе празднования дня рождения, убил его сковородой и закопал тело рядом с домом. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил телеканал «360».

По данным издания, 30 мая женщина сообщила в полицию о пропаже своего 31-летнего племянника. В ходе расследования правоохранители обнаружили у одного из домов в подмосковной деревне свежевскопанную землю, а в ней — тело мужчины со следами насильственной смерти.

Владелец участка рассказал, что они с приятелем выпили, празднуя день рождения, поссорились и он ударил его сковородой, после чего тело закопал.

«Рамблер» писал, что ранее суд приговорил к восьми годам колонии жителя Челябинска, который попытался убить месячного ребенка.