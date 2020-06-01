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Россиянин забил насмерть друга сковородой 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Россиянин забил насмерть друга сковородой
Фото: ТАСС
Житель подмосковной деревни Озера поссорился со своим другом в ходе празднования дня рождения, убил его сковородой и закопал тело рядом с домом. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил телеканал «360».
По данным издания, 30 мая женщина сообщила в полицию о пропаже своего 31-летнего племянника. В ходе расследования правоохранители обнаружили у одного из домов в подмосковной деревне свежевскопанную землю, а в ней — тело мужчины со следами насильственной смерти.
Владелец участка рассказал, что они с приятелем выпили, празднуя день рождения, поссорились и он ударил его сковородой, после чего тело закопал.
«Рамблер» писал, что ранее суд приговорил к восьми годам колонии жителя Челябинска, который попытался убить месячного ребенка.
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Происшествия , МВД
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