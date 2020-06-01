Мосгорсуд отложил заседание по апелляции на арест Азара 

Московский городской суд отложил до 5 июня заседание по апелляции на арест журналиста Ильи Азара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
"Заседание отложено на 5 июня, до этого Азар продолжит находиться в спецприемнике", — заявили в пресс-службе.
Там добавили, что во время заседания на стадии ходатайств защитником поданы дополнения к жалобе, которые не были предоставлены ранее. Уточняется, что суд отложил разбирательство для изучения представленных материалов.
Тверской суд Москвы арестовал Азара 28 мая на 15 суток за участие в пикете поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.