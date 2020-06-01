Мосгорсуд отложил заседание по апелляции на арест Азара 

"Заседание отложено на 5 июня, до этого Азар продолжит находиться в спецприемнике", — заявили в пресс-службе.

Там добавили, что во время заседания на стадии ходатайств защитником поданы дополнения к жалобе, которые не были предоставлены ранее. Уточняется, что суд отложил разбирательство для изучения представленных материалов.