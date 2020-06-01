В Вологодской области нашли тела пятерых рыбаков 

Тела пятерых рыбаков, вышедших более полутора месяцев назад на моторной лодке в Белое озеро, обнаружены в Вологодской области , сообщает пресс-службе регионального управления СК

"В течение последней недели тела всех пятерых пропавших мужчин обнаружены. Двое — на берегу около города Белозерска в 40 км от предполагаемого места крушения судна, еще двое — в фарватере Белого озера в районе второго буя, последний — также в озере", — говорится в сообщении.

В апреле рыбаки вышли в Белое озеро на моторной лодке во время сильного ветра, после чего пропали. По сообщению очевидцев, которые видели их перед выходом, спасательных жилетов на мужчинах не было. Поиски пропавших рыбаков велись с 12 апреля.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".