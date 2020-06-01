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В Окленде обстреляли здание американской полиции 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
В Окленде обстреляли здание полиции
Фото: REUTERS / Stephen Lam
Административное здание полиции в американском городе Окленд в штате Калифорния было обстреляно в ночь с воскресенья на понедельник, три человека были задержаны в связи со стрельбой, сообщил департамент полиции города.
Ранее в субботу в результате стрельбы в Окленде один сотрудник Федеральной охранной службы США погиб, еще один получил ранения.
"В 00.09 (10.09 мск) были произведены выстрелы по административному зданию полиции Окленда … Сообщений о пострадавших не поступало. Офицеры (полиции — ред.) задержали трех человек в связи с этой стрельбой", — говорится в сообщении департамента в Twitter.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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Комментарии
Происшествия , В мире , США
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