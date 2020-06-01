Украинец въехал в толпу людей в США на цистерне

На видеозаписи видно, как этот бензовоз набирает скорость и направляется прямо на участников акции протеста, собравшихся на межштатной автостраде № 35 примерно в 6 часов вечера.

Протестующие, занимавшие все полосы на шоссе, пытались уклониться и не попасть под колеса этого тягача.

Судя по всему, никто не пострадал, и через какое-то время этот автомобиль удалось остановить.

Протестующие вытащили водителя из кабины грузовика и избили его еще до приезда полиции.

Водителем тягача оказался 35-летний Богдан Вечирко (Bogdan Vechirko), который был задержан и госпитализирован, поскольку получил не угрожавшие его жизни ранения.

Этот седельный тягач врезался в многотысячную толпу людей, протестовавших против убийства Джорджа Флойда (George Floyd). В тот момент они шли по перекрытой магистрали недалеко от центра города Миннеаполиса.

На видео можно видеть, как примерно в 6 часов вечера огромный грузовик набирает скорость на мосту I-3W и затем врезается в толпу людей. Протестующие занимали все полосы движения и в этот момент расступались и пытались не попасть под колеса разогнавшегося тягача.

По словам властей, этот грузовик, судя по всему, никого не сбил, а через некоторое время он остановился посреди дороги.

Протестовавшие залезли в его кабину, вытащили оттуда водителя и избили его. Водителем оказался 35-летний Богдан Вечирко.

На фотографиях видно, как участники этой акции протеста передают Вечирко с окровавленным лицом и без рубашки сотрудникам полиции, которые пытаются взять под контроль ситуацию.

Представитель Департамента общественной безопасности штата Миннесота (Minnesota Department of Public Safety) сообщил, что водитель тягача арестован и направлен в больницу по причине полученных им ранений, не представляющих опасности для его жизни.

После этого он был переведен в тюрьму округа Хеннепин (Hennepin County), и вероятно, ему будет предъявлено обвинение в совершении нападения. На распространенной полицией фотографии видны порезы и ранения на его лице.

По словам властей, мотивы водителя пока неясны, однако его действия, судя по всему, были умышленными.

Межштатное шоссе 35 было перекрыто в воскресенье, поскольку сотни протестующих собрались там для проведения мирного марша на всех 10 полосах.

Пока неясно, каким образом этот бензовоз получил возможность попасть на автомагистраль.

Этот тягач двигался в северном направлении, когда оказался среди участников демонстрации, однако продолжил двигаться на большой скорости, а люди начали кричать, пытаясь уклониться от столкновения.

По словам одного из очевидцев, водитель подавал сигнал и не собирался сбавлять скорость при приближении к толпе людей.

«Мы слышали сигнал, — сказал не назвавший себя свидетель в беседе с корреспондентом телеканала KARE11. — Он мчался прямо на толпу, а люди расступались, к счастью, просто расступались».

После того как грузовик остановился, несколько протестующих вытащили водителя из кабины.

По словам представителя Департамента общественной безопасности штата Миннесота, водитель получил ранения, однако не привел никаких подробностей по поводу его конфликта с участниками акции протеста.

Губернатор штата Миннесота Тим Волц (Tim Walz) так прокомментировал случившееся: «Правоохранители отреагировали незамедлительно. Они были вынуждены очистить мост. Этот инцидент подчеркивает зыбкость ситуации, в которой мы находимся. Что касается мотивов водители грузовика в тот момент, то они мне неизвестны. В сложившейся ситуации отсутствие настоящей трагедии и большого количества жертв — это удивительная вещь».

Власти поздно вечером установили личность водителя бензовоза — им оказался Вечирко, а полиция распространила некоторое количество его фотографий, сделанных в тюрьме округа Хеннепин, куда он был доставлен, судя по всему, по обвинению в совершении нападения.

По данным телеканала WCCO, Вечирко является жителем города Отсиго, штат Миннесота, а работает в качестве независимого подрядчика транспортной компании Ken Advantage, расположенной в городе Северный Кантон, штат Огайо.

Компания Ken Advantage выступила с заявлением, в котором подчеркивается, что она полностью сотрудничает со следствием в рамках расследования этого межштатного инцидента.

«Наши сердца со всеми теми, кто скорбит по поводу событий прошлой недели», — сказано в заявлении фирмы Ken Advantage.

Этот межштатный инцидент произошел на шестой день национальных протестов, поводом для которых послужила смерть Джорджа Флойда (George Floyd), чернокожего мужчины, который был убит полицейским штата Миннесота Дереком Шовином (Derek Chauvin). 25 мая в ходе ареста Джорджа Флойда этот полицейский давил коленом на шею задержанного.

На получившем вирусную популярность видео можно заметить, как Шовин и трое других полицейских ареста прижимают к земле находящегося в наручниках Флойда. Они арестовали его якобы за попытку купить сигареты и расплатиться фальшивой 20-долларовой банкнотой.

На видеозаписи слышно, как Флойд с трудом произвосит: «Я не могу дышать», однако Шовин продолжает давить коленом на его горло и делает это в течение 8 минут.

У 46-летнего Флойда уже не было пульса, когда он был помещен в автомобиль скорой помощи, а вскоре было объявлено, что он умер в больнице.

Опубликованные видеозаписи вызвали бурную реакцию, и тысячи людей стали требовать, чтобы Шовин и трое других полицейских были осуждены за убийство.

В пятницу Шовин был арестован, и ему было предъявлено обвинение в убийстве третьей степени и в убийстве по неосторожности второй степени.

Однако протесты продолжились в течение всего уикенда, и активисты выступали против жестокости полиции и расовой несправедливости.

Демонстрации в 25 крупных городах страны стали причиной многочисленных столкновений протестующих с сотрудниками полиции, пытавшимися удержать ситуацию под контролем, — часто они использовали резиновые пули и слезоточивый газ.

Более 1300 человек были арестованы в ходе акций протеста в городах по всей стране, а несколько губернаторов призвали на помощь силы Национальной гвардии.