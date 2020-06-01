Украинец въехал в толпу людей в США на цистерне 

Миннеаполисе бензовоз, за рулем которого находился уроженец Украины , въехал в толпу протестующих против убийства Джорджа Флойда. Об этом пишет «ИноСМИ» со ссылкой на Daily Mail.

Участники протестов вышли на перекрытую автостраду. В этот момент в толпу людей направился бензовоз. Водитель сигналил, и участники протеста расступались. В результате происшествия никто не пострадал.

Водителем оказался 35-летний Богдан Вечирко. Когда бензовоз остановился, протестующие вытащили Вечирко из кабины и избили, а затем передали полиции.

Вечирко был госпитализирован, а после арестован. Полиция считает, что действия водителя были намеренными. Ему предъявлены обвинения в нападении.

Как сообщал «Рамблер», в Миннеаполисе и других городах США почти неделю продолжаются протесты и беспорядки из-за убийства полицейским 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Уже известно о гибели четырех человек, более 4 тысяч протестующих задержаны. В 25 городах 16-ти штатов объявлен комендантский час. Накануне протестующие начали громить витрины магазинов в центре Вашингтона неподалеку от резиденции президента США Белого дома.