В России задержаны экстремисты из СССР

Полиция разоблачила в Кирове филиал запрещенной экстремистской организации "Союз славянских сил Руси*", сообщает в понедельник региональное управление МВД.
Организация, также известная как "Домой в СССР*" и просто СССР, до запрета располагала филиалами в нескольких десятках регионов России. В июле прошлого года Верховный суд Коми запретил "Союз*" на всей территории России, сочтя его деятельность экстремистской.
"Трое жителей областного центра, являясь участниками данного объединения, организовали деятельность его филиала в Кировской области, в том числе вовлекая новых участников. В ходе обысков были обнаружены и изъяты экстремистские материалы и средства их изготовления", — сказано в пресс-релизе.
Возбуждено уголовное дело о работе экстремистской организации. Задержанным уже предъявили обвинение, но в СИЗО их помещать не стали, ограничившись подписками о невыезде.
Как писал "Коммерсант", называвший себя лидером СССР Сергей Тараскин делал заявления о том, что Россия не легитимна как государство и потому ее законы якобы можно не соблюдать, и призывал к государственному перевороту.
*Запрещенная в России экстремистская организация.