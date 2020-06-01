В Воркуте подожгли автомобиль журналиста

"Полицейские Воркуты проводят проверку по факту поджога автомашины. Инцидент произошел в ночь с 31 мая на 1 июня", — сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, злоумышленники подожгли капот машины, стоявшей возле дома 39 по Ленинградской улице.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".

По сообщению канала "ТНТ Воркута" в соцсети "ВКонтакте", неизвестные подожгли автомобиль, принадлежащий журналисту и руководителю "ТНТ Воркута" Геннадию Князеву.

По сообщению телеканала, журналист находился в рабочем офисе, когда нападавшие заблокировали входную дверь в помещение телекомпании и совершили поджог. Ранее, сообщили в паблике, были повреждены шины автомобиля журналиста. По информации, размещенной в группе телеканала, перед инцидентом в эфир вышел ролик журналиста про невыплаты надбавок бригадам скорой помощи в Воркуте.