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Телеканал ТНТ в Воркуте сообщил о поджоге автомобиля журналиста 

РИА Новости 1 час назад
В Воркуте подожгли автомобиль журналиста
Фото: РИА Новости
Неизвестные подожгли капот машины на Ленинградской улице в Воркуте в Республике Коми, ведется проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУМВД.
"Полицейские Воркуты проводят проверку по факту поджога автомашины. Инцидент произошел в ночь с 31 мая на 1 июня", — сказал собеседник агентства.
По данным пресс-службы, злоумышленники подожгли капот машины, стоявшей возле дома 39 по Ленинградской улице.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".
По сообщению канала "ТНТ Воркута" в соцсети "ВКонтакте", неизвестные подожгли автомобиль, принадлежащий журналисту и руководителю "ТНТ Воркута" Геннадию Князеву.
По сообщению телеканала, журналист находился в рабочем офисе, когда нападавшие заблокировали входную дверь в помещение телекомпании и совершили поджог. Ранее, сообщили в паблике, были повреждены шины автомобиля журналиста. По информации, размещенной в группе телеканала, перед инцидентом в эфир вышел ролик журналиста про невыплаты надбавок бригадам скорой помощи в Воркуте.
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Происшествия , МВД , РИА Новости , Воркута , Республика Коми
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