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Арестована банда торговцев женщинами из России и Украины 

Деловая газета «Взгляд» 27 минут назад
Арестована банда торговцев женщинами из России и Украины
Фото: РИА Новости
Израильская полиция сообщила об аресте восьмерых членов преступной группы, подозреваемых в торговле женщинами из стран бывшего СССР, в том числе России и Украины.
«Речь идет о группировке, которая действовала несколько лет, занималась вербовкой женщин из бывшего Советского союза под предлогом работы массажистами. Когда девушки прибывали сюда, они определялись на дискретные квартиры, где работали по предоставлению сексуальных услуг», — передает РИА «Новости» слова официального представителя израильской полиции Михаила Зингермана.
По данным следствия, группировкой руководила 50-летняя женщина, известная в спортивном мире Израиля. Ее данные пока не разглашаются. Муж подозреваемой, по мнению следователей, также входил в состав группировки.
Также в группу входили люди, чья деятельность была направлена на отмывание денег, полученных преступным путем. Расследование велось центральным следственным управлением тель-авивского округа совместно с налоговыми органами и институтом национального страхования «Битуах Леуми». Женщин вербовали, публикуя рекламу на русскоязычных интернет-ресурсах, маскируя реальную суть работы, которой им предстояло заниматься.
В понедельник восемь подозреваемых будут доставлены в мировой суд Тель-Авива для продления ареста. Пять пострадавших женщин — гражданок России и Украины — находятся в безопасном месте, где им предоставляется помощь для жертв сексуальных преступлений. Но реальное число пострадавших от действий торговцев людьми может быть больше.
Напомним, в 2017 году в Литве была вскрыта международная преступная схема торговли людьми. Конкретно — украинцами, которых переправляли в Британию в качестве почти бесплатной рабочей силы.
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Происшествия , В мире , Федеральная налоговая служба , РИА Новости
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