Опубликовано видео пожаров в столице США 

Акции протеста у Белого Дома в Вашингтоне переросли в беспорядки и акты вандализма. Демонстранты бьют витрины магазинов и крушат автомобили.

Возле официальной резиденции американского президента протестующие развели костры, где сжигали флаги США. В какой-то момент огонь перекинулся на близстоящие здания, в том числе пострадал особняк XIX века. Кроме того, по данным телеканала Fox News, бастующие подожгли церковь Святого Иоанна в Лафайет-сквере, которая располагается напротив президентского комплекса. В связи с напряженной обстановкой главу государства спрятали в подземном бункере, в городе введен комендантский час.