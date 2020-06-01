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Опубликовано видео пожаров в столице США 

Алевтина Жаркова 44 минуты назад
Акции протеста у Белого Дома в Вашингтоне переросли в беспорядки и акты вандализма. Демонстранты бьют витрины магазинов и крушат автомобили.
Возле официальной резиденции американского президента протестующие развели костры, где сжигали флаги США. В какой-то момент огонь перекинулся на близстоящие здания, в том числе пострадал особняк XIX века. Кроме того, по данным телеканала Fox News, бастующие подожгли церковь Святого Иоанна в Лафайет-сквере, которая располагается напротив президентского комплекса. В связи с напряженной обстановкой главу государства спрятали в подземном бункере, в городе введен комендантский час.
Происшествия , Видео , В мире , США , Fox News
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