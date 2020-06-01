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В Москве за выходные сильный ветер повалил более 340 деревьев 

Газета.Ru 1 час назад
В Москве ветер повалил более 340 деревьев
Фото: РИА Новости
Более 340 деревьев в столице повалило сильными порывами ветра за 30 и 31 мая, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Также сообщается, что за это время зафиксировано повреждение 78 авто.
Из-за обильных осадков в гаражном кооперативе на севере-западе Москвы оказались подтопленными 40 гаражей, добавил представитель экстренных служб столицы.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что май 2020 года стал самым влажным за всю историю метеонаблюдений в столице.
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Происшествия , РИА Новости , Москва
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