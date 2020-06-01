В Крыму потерялась шестилетняя девочка

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Спасатели МЧС и волонтеры ведут поиски шестилетней девочки, которая пропала 31 мая во время прогулки в крымском поселке Ленино. В поисках задействованы 55 человек, сообщается в понедельник на сайте главного управления МЧС региона.

"В 00:40 часов поступило сообщение, что в районе Северо-Крымского канала, возле поселка городского типа Ленино потерялся ребенок 2014 года рождения. К спасательным работам привлечены 55 человек и 14 единиц техники", — говорится в сообщении.

Шестилетняя Карина пропала во время прогулки 31 мая, уточняется в официальной группе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" в социальной сети "Вконтакте".