В Москве в одном из поездов метро мужчина угрожал ножом и пистолетом другим пассажирам. На кадрах с камер видеонаблюдения в вагонах видно, как один из пассажиров угрожает непонравившимся ему мужчинам сначала ножом, а потом достает пистолет и начинает целиться в этих мужчин. Жертвы агрессивной выпадки отбегают от правонарушителя. При этом другие пассажиры сидят, как ни в чем не бывало. Сейчас правонарушитель задержан сотрудниками полиции. Как оказалось, это тридцатилетний ранее судимый житель Подмосковья. Он прошел допрос. Возбуждено уголовное дело. Нарушитель заключен под стражу на время следствия.
Мужчина угрожал ножом в метро и попал на видео
Происшествия , Видео , Москва
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