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Мужчина угрожал ножом в метро и попал на видео 

Вадим Дроздов 2 часа назад
В Москве в одном из поездов метро мужчина угрожал ножом и пистолетом другим пассажирам. На кадрах с камер видеонаблюдения в вагонах видно, как один из пассажиров угрожает непонравившимся ему мужчинам сначала ножом, а потом достает пистолет и начинает целиться в этих мужчин. Жертвы агрессивной выпадки отбегают от правонарушителя. При этом другие пассажиры сидят, как ни в чем не бывало. Сейчас правонарушитель задержан сотрудниками полиции. Как оказалось, это тридцатилетний ранее судимый житель Подмосковья. Он прошел допрос. Возбуждено уголовное дело. Нарушитель заключен под стражу на время следствия.
Происшествия , Видео , Москва
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