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В Петербурге задержаны годами насиловавшие детей педофилы 

Артём Кульша и ещё 8 16 минут назад
Задержаны годами насиловавшие школьников в Петербурге
Фото: РИА Новости
Двое жителей Санкт-Петербурга были задержаны по подозрению в развращении несовершеннолетних мальчиков. Об этом сообщают «Невские новости».
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Собеседник в правоохранительных органах рассказал изданию, что некоторое время назад на территории Кировского и Красносельского районов по подозрению в совершении развратных действий и насильственных действия сексуального характера в отношении учеников шестого и восьмого классов был задержан 59-летний сотрудник научно-исследовательского судна «Профессор Логачев».
В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц». По версии следствия, мужчина систематически развращал несовершеннолетних мальчиков и снимал все это на видео.
Также собеседник рассказал «Невским новостям», что один из детей, в присутствии которых был задержан моряк, рассказал правоохранителям о своей связи с 54-летним охранником парковки. Тот был вскоре задержан и стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия, мужчина с 2014 года совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних детей.
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Происшествия , Криминал , Новости регионов , МВД , Санкт-Петербург
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