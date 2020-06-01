Задержаны годами насиловавшие школьников в Петербурге

Двое жителей Санкт-Петербурга были задержаны по подозрению в развращении несовершеннолетних мальчиков. Об этом сообщают «Невские новости».

Собеседник в правоохранительных органах рассказал изданию, что некоторое время назад на территории Кировского и Красносельского районов по подозрению в совершении развратных действий и насильственных действия сексуального характера в отношении учеников шестого и восьмого классов был задержан 59-летний сотрудник научно-исследовательского судна «Профессор Логачев».

В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц». По версии следствия, мужчина систематически развращал несовершеннолетних мальчиков и снимал все это на видео.

Также собеседник рассказал «Невским новостям», что один из детей, в присутствии которых был задержан моряк, рассказал правоохранителям о своей связи с 54-летним охранником парковки. Тот был вскоре задержан и стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия, мужчина с 2014 года совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних детей.