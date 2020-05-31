Смерть вора в законе потрясла криминальный мир

В пятницу, 29 мая, в Греции скончался известный грузинский вор в законе Валерий Джавахадзе, известный в уголовной среде как Валера Курша и Курша Кутаисский. Об этом с пометкой «срочно» сообщает информационное агентство «Прайм Крайм» со ссылкой на собственные источники. Мужчина стал уже пятым законником, отошедшим в лучший мир в этом году.

Валерий Джавахадзе родился 27 августа 1972 года в Кутаиси . Первую ходку заработал за грабеж. После этого в 1996 году был коронован в Москве. На воровской трон Валеру возвел легендарный Давид Себискверадзе (Дато Кутаисский), в настоящий момент находящийся в местах лишения свободы в Греции. После этого уже сам Джавахадзе участвовал в коронации Полика, Джони Бурдгунича, Самара и Хидира.

В последние годы Валера Курша практически отошел от воровских дел из-за личной трагедии — смерти жены. По сведениям источников «Прайм Крайм», мужчина так и не смог примириться к кончиной любимой супруги, с которой он провел долгие годы, и потерял малейший интерес к жизни. В сознании Валерия Джавахадзе возобладала жажда смерти, и в поисках утешения законник травил себя алкоголем и наркотиками. В конце концов организм не справился. Прибывшие на место медики констатировали «сердечную недостаточность», но, по данным источников, реальной причиной гибели стали именно запрещенные вещества.