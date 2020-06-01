Россиянин рассказал о жестоких пытках ватными палочками

В московском СИЗО №3 организованная группа занималась вымогательством денег у заключенных, пытая их. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, заключенные написали заявления о том, что вымогательствами занимался вор-рецидивист Ахабег Шамилов. При этом, по их мнению, в деле могут быть замешаны и сотрудники СИЗО, которые изучали информацию о платежеспособности заключенных и подсаживали их в нужную камеру.

Одним из пострадавших стал водолаз-спасатель Андрей Беленин, задержанный 31 января 2019 года за контрабанду наркотиков и попавший в камеру №409.

«На протяжении 27 дней из 37, проведенных в этой камере, ко мне применялись различные методы принуждений и пыток с целью вымогательства 500 000 рулей. Денег у меня не было (…), вымогатели вынудили родственников продать имеющийся у них автомобиль. Только после того, как они перечислили деньги, меня перевели в камеру к «первоходам»», — заявил он члену Общественной наблюдательной палаты Москвы Еве Меркачевой.

По словам Беленина, в камере его били и засовывали ватные палочки глубоко в уши.

Уголовное дело было возбуждено по статье 163 УК РФ «Вымогательство» в отношении Шамилова и других неустановленных лиц. В качестве потерпевших по нему проходят Белянин и еще один арестованный по фамилии Кучеров. При этом сотрудники СИЗО не фигурируют в деле даже как свидетелями, отмечается в статье.

«Рамблер» писал, что в марте бывший полицейский Максим Уметбаев извинился перед журналистом Иваном Голуновым за то, что ударил его после задержания. Он объяснил, что дал тому пощечину, потому что думал, что Голунов — преступник.