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Москвич с пистолетом и ножом угрожал пассажирам метро и попал на видео 

Мослента и ещё 1 2 часа назад
Запись публикует Telegram-канал «Московские новости» в воскресенье, 31 мая.
Инцидент произошел на Таганско-Краснопресненской ветке подземки. На кадрах видно, что двое мужчин в вагоне отходят назад — судя по всему, мужчина направил на них оружие. В это время остальные пассажиры сидят на своих местах.
Как рассказала ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, в настоящее время правонарушитель уже арестован, его задержали в вестибюле станции метро «Юго-Западная». Им оказался ранее судимый 30-летний житель Подмосковья. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).
Ранее сообщалось о жительнице Москвы, которая напала на свою соседку с кухонным ножом, чтобы вернуть долги. В полицию обратилась 42-летняя женщина. По словам москвички, соседка хотела отнять у нее деньги. Приехавшие по вызову оперативники задержали 51-летнюю подозреваемую. У нее изъяли кухонный нож.
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Происшествия , Видео , Криминал
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