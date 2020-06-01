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На Ямале умер десятый пациент с коронавирусом 

РИА Новости и ещё 11 1 час назад
На Ямале умер десятый пациент с коронавирусом
Фото: РИА Новости
Десятый пациент с подтвержденным коронавирусом скончался в Ямало-Ненецком автономном округе, это 51-летний мужчина с рядом хронических заболеваний, сообщила замглавы региона Татьяна Бучкова.
"В Новом Уренгое скончался мужчина, 51 год. Он поступил в больницу уже с ухудшением состояния, была диагностирована двусторонняя внебольничная пневмония, и сразу подтвердился коронавирус… Почти неделю врачи боролись за жизнь пациента, но тяжелое течение пневмонии стало для организма больного фатальным", — цитирует Бучкову региональный оперативный штаб.
По ее словам, у мужчины был ряд сопутствующих хронических заболеваний, среди которых сахарный диабет, болезнь почек в тяжелой стадии, кардиологическая патология, гипертония.
Таким образом, по данным властей округа, число летальных случаев, связанных с коронавирусом в ЯНАО, достигло 10, девять из них зафиксированы за последний месяц.
В целом по Ямалу инфекция подтверждена у 2415 человек, около тысячи уже выздоровели. Количество выполненных тестирований на COVID-19 в автономном округе превышает 125 тысяч. Режим обязательной самоизоляции в регионе продлили до 14 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Происшествия , Общество , Коронавирус , Татьяна Бучкова , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
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