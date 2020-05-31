В Подмосковье затопило несколько городов 

В ряде районов Московской области из-за обильных дождей произошли подтопления, передает «Интерфакс».
Губернатор Андрей Воробьев отметил, что самая сложная ситуация сложилась в Нахабино, Дедовске и Наро-Фоминске, а также в некоторых населенных пунктах городского округа Красногорск.
В пяти муниципальных образованиях последствия обильных осадков устраняют, передает РИА Новости.
Пресс-служба губернатора региона сообщает, что остаются подтопленными 97 приусадебных участков, 15 дачных домов. В Наро-Фоминске работы завершены, ситуация стабилизирована. Также от воды освобожден участок дороги у железнодорожной платформы «Опалиха» городского округа Красногорск.
За ночь субботу и воскресенье в Подмосковье выпало почти полторы месячных нормы осадков.