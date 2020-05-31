В Подмосковье затопило несколько городов 

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В ряде районов Московской области из-за обильных дождей произошли подтопления, передает «Интерфакс».

В пяти муниципальных образованиях последствия обильных осадков устраняют, передает РИА Новости.

Пресс-служба губернатора региона сообщает, что остаются подтопленными 97 приусадебных участков, 15 дачных домов. В Наро-Фоминске работы завершены, ситуация стабилизирована. Также от воды освобожден участок дороги у железнодорожной платформы «Опалиха» городского округа Красногорск.

За ночь субботу и воскресенье в Подмосковье выпало почти полторы месячных нормы осадков.