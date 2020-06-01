Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на 5,5 километра 

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 5,5 километра над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Ранее в понедельник утром двухкилометровый выброс пепла произошёл на другом камчатском вулкане — Карымский.

"Пепловый выброс был зафиксирован в понедельник утром по местному времени. Его высота составила до 5,5 тысячи метров над уровнем моря. С учётом направления ветра, шлейф распространился на 180 километров в восточном направлении от вулкана", — говорится в сообщении.

Отмечается, что исполину присвоен "оранжевый" код авиационной опасности, однако международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят.

По данным краевого главка МЧС, выпадения пепла в населённых пунктах Камчатского края не зафиксировано.

Вулкан Ключевской извергается с ноября 2019 года. С этого времени в глубоком вершинном кратере исполина происходили стромболианские взрывы, что приводило к накоплению лавы. 18 апреля из заполненного кратера началось излияние лавового потока в юго-восточном секторе вулкана, которое продолжается и в настоящее время.

Вулкан Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии (4 750 метров). Он относится к Ключевской группе и расположен в 30 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района на правом берегу реки Камчатка, в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского.