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Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на 5,5 километра 

РИА Новости и ещё 5 3 часа назад
Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на 5,5 километра
Фото: РИА Новости
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 5,5 километра над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Ранее в понедельник утром двухкилометровый выброс пепла произошёл на другом камчатском вулкане — Карымский.
"Пепловый выброс был зафиксирован в понедельник утром по местному времени. Его высота составила до 5,5 тысячи метров над уровнем моря. С учётом направления ветра, шлейф распространился на 180 километров в восточном направлении от вулкана", — говорится в сообщении.
Отмечается, что исполину присвоен "оранжевый" код авиационной опасности, однако международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят.
По данным краевого главка МЧС, выпадения пепла в населённых пунктах Камчатского края не зафиксировано.
Вулкан Ключевской извергается с ноября 2019 года. С этого времени в глубоком вершинном кратере исполина происходили стромболианские взрывы, что приводило к накоплению лавы. 18 апреля из заполненного кратера началось излияние лавового потока в юго-восточном секторе вулкана, которое продолжается и в настоящее время.
Вулкан Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии (4 750 метров). Он относится к Ключевской группе и расположен в 30 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района на правом берегу реки Камчатка, в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского.
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