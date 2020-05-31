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Силы Нацгвардии введены в Чикаго 

ИА Regnum и ещё 3 27 минут назад
Силы Нацгвардии введены в Чикаго
Фото: РИА Новости
В американском городе Чикаго (США, штат Иллинойс) власти задействовали силы Национальной гвардии для поддержания правопорядка в период массовых протестов. Об этом сегодня, 31 мая, сообщают местные СМИ.
Напомним, что в крупных городах США проходят массовые акции протеста после того, как полицейские в городе Миннеаполис (США, штат Миннесота) при задержании задушили афроамериканца Джорджа Флойда. Протесты очень быстро перерастают в погромы и беспорядки.
Трамп уже призвал всех губернаторов штатов задействовать Нацгвардию для поддержания правопорядка.
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Мэр Чикаго Лори Лайфут заявила, что в городе будут задействованы силы Национальной гвардии, а введенный ранее комендантский час будет сохраняться до дальнейшего уведомления.
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Происшествия , В мире , США , Чикаго
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