В России разбился военный самолет

Самолёт Як-52 потерпел крушение в Нижегородской области во время учебно-тренировочного занятия, пилот госпитализирован.

Как сообщает Regnum, инцидент произошёл в Богородском районе на территории аэродрома имени Баранова.

Отмечается, что ЧП произошло во время отработки поворотов на земле. Самолёт задел землю винтом и загорелся. В результате происшествия пострадал пилот.

Пострадавший с ожогами был госпитализирован в Приволжский исследовательский медицинский университет. Жертв и разрушений на земле нет. На место происшествия была отправлена оперативная группа МЧС из пяти человек и двух единиц техники.

Как писал NEWS.ru ранее, уголовное дело по статье о нарушении правил полётов, повлекших тяжкие последствия (ст. 351 УК РФ), возбуждено по факту крушения вертолёта Ми-8 в Московской области.