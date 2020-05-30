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Як-52 разбился под Нижним Новгородом 

News.ru 53 минуты назад
В России разбился военный самолет
Фото: РИА Новости
Самолёт Як-52 потерпел крушение в Нижегородской области во время учебно-тренировочного занятия, пилот госпитализирован.
Как сообщает Regnum, инцидент произошёл в Богородском районе на территории аэродрома имени Баранова.
Отмечается, что ЧП произошло во время отработки поворотов на земле. Самолёт задел землю винтом и загорелся. В результате происшествия пострадал пилот.
Пострадавший с ожогами был госпитализирован в Приволжский исследовательский медицинский университет. Жертв и разрушений на земле нет. На место происшествия была отправлена оперативная группа МЧС из пяти человек и двух единиц техники.
Как писал NEWS.ru ранее, уголовное дело по статье о нарушении правил полётов, повлекших тяжкие последствия (ст. 351 УК РФ), возбуждено по факту крушения вертолёта Ми-8 в Московской области.
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Происшествия , Богородское , Нижегородская Область
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