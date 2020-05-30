МЧС предотвратила самоубийство женщины в Москве

В центре Москвы женщина пыталась покончить с собой. Её спасли пожарные.

В оперативную дежурную смену управления МЧС России по Москве поступило сообщение о попытке суицида по адресу: улица Правды, дом 11. Пожарно-спасательные подразделения 27 ПСЧ и 3 ПСЧ ФПС незамедлительно выехали по данному адресу, — сообщили в пресс-службе главка столичного МЧС журналистам ТАСС.

На балконе одной из квартир, с внешней стороны здания, находилась женщина. Она держалась за перила. Пожарные спустились с балкона этажом выше и переместили женщину внутрь квартиры.

Ранее в Крыму обнаружили тело экс-главы департамента правительства Москвы Леонида Ошарина . Выяснилось, что мужчина совершил суицид. На его теле не было обнаружено следов насильственной смерти.