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Лифт с людьми рухнул в ТЦ Благовещенска 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 12 3 часа назад
В российском ТЦ сорвался лифт с людьми
Фото: РИА Новости
Следственно-оперативная группа начала проверку по факту падения грузового лифта с людьми в одном из торговых центров города Благовещенска, сообщила пресс-служба СУ СК России по Амурской области.
По данным следователей, грузовой лифт, в кабине которого находились двое рабочих, сорвался с высоты второго этажа.
«По данному факту следственным отделом по городу Благовещенск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области проводится доследственная проверка. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении на сайте областного управления.
Напомним, в октябре 2019 года строительная люлька рухнула с крыши жилого дома на юге Москвы, в результате один человек погиб и двое пострадали. Кроме того, в июле 2019 года лифт с пассажирами упал с девятого этажа в Петербурге.
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Происшествия , Криминал , Трагедии с неисправными лифтами , СКР , Амурская Область , Благовещенск
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