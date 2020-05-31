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Тело ребенка обнаружили возле дамбы в Татарстане 

Газета.Ru и ещё 6 1 час назад
Тело ребенка обнаружили возле дамбы в Татарстане
Фото: РИА Новости
В Татарстане возле дамбы "Актанышские пруды" было обнаружено тело мальчика, в связи с чем прокуратура инициировала проверку. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.
Так утром в воскресенье, 31 мая, местная жительница заявила в полицию о пропаже сына 2014 года рождения. После проведенных поисков было обнаружено тело ребенка с расчленением затылочной части головы, одежда мальчика находилась в 10 метрах от него.
Как заявили в прокуратуре, в ходе проверки планируется оценка действий родителей по воспитанию несовершеннолетнего, а также "своевременности мер по профилактике правонарушений".
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".
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Происшествия , Генпрокуратура РФ
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