Тело ребенка обнаружили возле дамбы в Татарстане 

В Татарстане возле дамбы "Актанышские пруды" было обнаружено тело мальчика, в связи с чем прокуратура инициировала проверку. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

Так утром в воскресенье, 31 мая, местная жительница заявила в полицию о пропаже сына 2014 года рождения. После проведенных поисков было обнаружено тело ребенка с расчленением затылочной части головы, одежда мальчика находилась в 10 метрах от него.

Как заявили в прокуратуре, в ходе проверки планируется оценка действий родителей по воспитанию несовершеннолетнего, а также "своевременности мер по профилактике правонарушений".

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".