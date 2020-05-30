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Летевший в Москву самолет развернули из-за коронавируса у пилота 

Майк Габриелян и ещё 7 51 минуту назад
Самолет не долетел до Москвы из-за COVID-19 у пилота
Фото: Reuters
Лайнер A320 авиакомпании Air India, летевший в Москву, развернули в воздухе, поскольку у пилота нашли коронавирус. Об инциденте сообщает телеканал NDTV, ссылаясь на источники в авиакомпании.
Борт вылетел в Москву пустым, чтобы забрать застрявших в РФ индийцев. Когда самолет достиг границы Узбекистана, авиакомпания обнаружила, что тест одного из пилотов на COVID-19 был положительным. Лайнеру дали команду немедленно вернуться. Источники сообщили, что самолет Air India вылетел из Дели после 7 часов утра и вернулся в столицу страны в 12:30. Весь экипаж отправили на карантин.
По словам чиновников, в Москву будет отправлен еще один самолет для возвращения индийцев.
Авиационный регулятор назначил проверку. Источники в Генеральном директорате гражданской авиации заявили, что «по предварительным данным, произошла ошибка», поскольку пилот не может попасть в самолет, если его тест положителен.
Air India уверяет, что пилоты тестируются на коронавирус, прежде чем отправиться в полет. Только в Дели перед рейсами проводится не менее 200 тестов на коронавирус в день.
По официальным данным, в Индии на утро субботы 173 763 заболевших COVID-19. Умерло около 5 тысяч пациентов. Ожидается, что в воскресенье власти продлят меры изоляции.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Шереметьево у самолета загорелась силовая установка.
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Происшествия , Катастрофы , Аэропорт Шереметьево , Москва
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