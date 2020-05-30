Белый дом закрыли из-за протестов

Белый дом был ненадолго закрыт в пятницу вечером из-за протестов, разгоревшихся из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, сообщил телеканал Fox News.

Журналистов пула, находившихся снаружи здания, попросили зайти внутрь, после чего вход и выход был перекрыт. В Западном крыле Белого дома находилось около дюжины журналистов, уточняет телеканал.

В не согласованном с властями протесте близ Белого дома участвовало около тысячи человек, обошлось без серьезных беспорядков.

Гибель Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления видео его задержания. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом ему на шею. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.