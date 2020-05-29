Экс-полицейский рассказал о наркотиках у Голунова

Бывший полицейский Денис Коновалов, признавшийся в подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову, дал показания на своего коллегу Акбара Сергалиева.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, Коновалов в ходе очной ставки заявил, что Сергалиев знал о том, что их начальник Игорь Ляховец поручил ему «подстраховать» результаты оперативно-розыскных мероприятий, то есть подбросить наркотики Голунову.
По словам Коновалова, другие фигуранты дела могли догадываться о том, что он сделал, но сам он им об этом не говорил.
Как сообщал «Рамблер», в превышении полномочий и фальсификации доказательств по делу Ивана Голунова обвиняются пять бывших полицейских, принимавших участие в его задержании: сотрудники УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Денис Коновалов, Роман Феофанов, Акбар Сергалиев и Максим Уметбаев, а также их начальник Игорь Ляховец.