Экс-полицейский рассказал о наркотиках у Голунова

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, Коновалов в ходе очной ставки заявил, что Сергалиев знал о том, что их начальник Игорь Ляховец поручил ему «подстраховать» результаты оперативно-розыскных мероприятий, то есть подбросить наркотики Голунову.

По словам Коновалова, другие фигуранты дела могли догадываться о том, что он сделал, но сам он им об этом не говорил.