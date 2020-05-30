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Режим КТО введён в городе Сунжа в Ингушетии
Говорит Москва
и
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1 час назад
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РИА Новости
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На пяти улицах населённого пункта действуют ограничения, сообщили журналистам в оперативном штабе региона.
По информации агентства «Интерфакс», между сотрудниками силовых структур и неизвестными произошла перестрелка.
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