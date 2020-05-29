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Суд заочно арестовал экс-главу Нижнего Новгорода Солонченко 

РИА Новости и ещё 5 2 часа назад
Суд заочно арестовал экс-главу Нижнего Новгорода
Фото: РИА Новости
Бывшая глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко, проживающая в Англии, заочно арестована на 2 месяца по обвинению в получении взяток на сумму более 79,5 миллионов рублей, сообщил РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области Валерий Лазарев.
"Двадцать девятого мая в Московский районный суд Нижнего Новгорода поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Елизавете Солонченко, обвиняемой по части 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки). В ходе следствия установлено что с 2013 по 2018 год Солонченко получила от нижегородских компаний в общий сложности 6 денежных вознаграждений на общую сумму 79 572 102 рубля", — рассказал Лазарев.
Он отметил, что следствием установлено, что в настоящее время Солонченко проживает на территории Англии, в связи с чем 28 мая 2020 гола она была объявлена в международный розыск.
"Московским районным судом вынесено постановление об избрании меры пресечения Солонченко в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента передачи ее правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию России, либо с момента её фактического задержания на территории Российской Федерации", — подчеркнул руководитель объединенной пресс-службы судов региона.
Солонченко занимала пост главы Нижнего Новгорода на протяжении 6 месяцев — с 21 июня 2017 года по 20 декабря 2017 года, когда она досрочно ушла в отставку. Солонченко была депутатом городской думы Нижнего Новгорода IV, V и VI созывов. В 2012 и 2015 году была избрана заместителем главы Нижнего Новгорода.
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Происшествия , Валерий Лазарев , Елизавета Солонченко , РИА Новости , Нижегородская Область , Великобритания
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