Экс-глава российского города сбежала с миллионами

Бывшая глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко , обвиняемая в получении взяток на 79,5 миллиона рублей, заочно арестована решением суда. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщает ТАСС.

В разное время чиновница занимала пост президентом Нижегородского регионального общественного фонда поддержки партии «Единая Россия» , заместителя главы города, главы города и заместителя председателя городской думы. По версии следствия, с 2013 по 2018 год чиновница неоднократно получала взятки от разных нижегородских компаний на общую сумму свыше 79,5 миллиона рублей.

Как уточняет «Коммерсантъ», в 2018 году в Нижнем Новгороде было возбуждено уголовное дело по закупкам Единого центра муниципального заказа (ЕЦМЗ) Нижнего Новгорода. Тогда же Елизавета Солонченка сложила с себя полномочия заместителя председателя городской думы и уехала в Англию, где и проживает сейчас. По данным издания, несколько компаний, близких к Солонченко, были многолетними поставщиками продуктов питания для ЕЦМЗ.

Солонченко объявлена в международный розыск.