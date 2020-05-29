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Бывшая глава российского города сбежала в Англию с 79 миллионами рублей 

Lenta.ru и ещё 7 27 минут назад
Экс-глава российского города сбежала с миллионами
Фото: городская дума Нижнего Новгорода
Бывшая глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко, обвиняемая в получении взяток на 79,5 миллиона рублей, заочно арестована решением суда. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщает ТАСС.
В разное время чиновница занимала пост президентом Нижегородского регионального общественного фонда поддержки партии «Единая Россия», заместителя главы города, главы города и заместителя председателя городской думы. По версии следствия, с 2013 по 2018 год чиновница неоднократно получала взятки от разных нижегородских компаний на общую сумму свыше 79,5 миллиона рублей.
Как уточняет «Коммерсантъ», в 2018 году в Нижнем Новгороде было возбуждено уголовное дело по закупкам Единого центра муниципального заказа (ЕЦМЗ) Нижнего Новгорода. Тогда же Елизавета Солонченка сложила с себя полномочия заместителя председателя городской думы и уехала в Англию, где и проживает сейчас. По данным издания, несколько компаний, близких к Солонченко, были многолетними поставщиками продуктов питания для ЕЦМЗ.
Солонченко объявлена в международный розыск.
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Происшествия , Елизавета Солонченко , Единая Россия , ИТАР-ТАСС , Великобритания
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