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Суд посчитал, что Захарченко не полностью расплатился с государством 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
Экс-полковнику Захарченко присудили новые долги
Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
Кассационный суд удовлетворил представление Генпрокуратуры РФ и отменил решение Мосгорсуда, по которому с бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко и его бывшей жены не стали взыскивать 320 тысяч долларов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Второй кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил кассационное представление Генпрокуратуры России и отменил решение Мосгорсуда, который в декабре прошлого года необоснованно отклонил часть иска о взыскании с бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко и его сожительницы Яны Саратовцевой 320 тысяч долларов США, полученных из незаконных источников", — говорится в сообщении.
В апреле 2019 года Никулинский суд Москвы изъял по иску Генпрокуратуры в доход государства имущество на 460 миллионов рублей, которое принадлежало близким полковника. В заявлении речь шла о крупных суммах наличности, ценных бумагах и двух нежилых помещениях в Подмосковье, арендуемых магазином "Пятерочка". При этом суд не стал брать с родственников Захарченко 320 тысяч долларов в счет стоимости сережек, купленных полковником Саратовцевой во время поездки в Нью-Йорк, на чем также настаивала Генпрокуратура. Мосгорсуд признал это решение законным в декабре.
В рамках первого иска Генпрокуратуры у Захарченко и его окружения изъяли активы на 9 миллиардов рублей.
Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года, ему вменили несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог. Захарченко был осужден на 12,5 лет колонии и лишен звания.
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Происшествия , Дмитрий Захарченко , Генпрокуратура РФ , Мосгорсуд , МВД
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