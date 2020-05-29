Экс-полковнику Захарченко присудили новые долги 

Кассационный суд удовлетворил требование Генпрокуратуры РФ и отменил решение Мосгорсуда, отклонившего часть иска о взыскании с экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко 320 тысяч долларов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.
В апреле 2019 года Никулинский суд Москвы изъял по иску Генпрокуратуры в доход государства имущество на 460 миллионов рублей, принадлежавшее семье полковника.
При этом суд не стал взыскивать с родственников Захарченко 320 тысяч долларов в счет стоимости сережек, купленных полковником его гражданской жене Яне Саратовцевой во время поездки в Нью-Йорк. В декабре 2019 года Мосгорсуд признал это решение законным.
Как ранее сообщал «Рамблер», Дмитрий Захарченко занимал должность замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ. Он был задержан и арестован осенью 2016 года. Дело получило большой резонанс после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег Захарченко объяснить не смог. Полковник был приговорен к 12,5 годам колонии строгого режима, штрафу в размере 117 млн рублей и лишению звания за получение особо крупной взятки и попытки помешать правосудию. Позже суд смягчил приговор и вычел полгода из срока наказания.