Экс-полковнику Захарченко присудили новые долги 

В апреле 2019 года Никулинский суд Москвы изъял по иску Генпрокуратуры в доход государства имущество на 460 миллионов рублей, принадлежавшее семье полковника.

При этом суд не стал взыскивать с родственников Захарченко 320 тысяч долларов в счет стоимости сережек, купленных полковником его гражданской жене Яне Саратовцевой во время поездки в Нью-Йорк. В декабре 2019 года Мосгорсуд признал это решение законным.