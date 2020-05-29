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В Новгородском кремле обрушилась часть стены 

Москва24 и ещё 13 2 часа назад
В Новгородском кремле обрушилась часть стены
Фото: 53.mchs.gov.ru
Часть кремлевской стены обрушилась в Великом Новгороде. Это произошло в ночь на пятницу, 29 мая, сообщает "Интерфакс".
Обрушился фрагмент прясла возле Водяных ворот с внутренней стороны. Площадь обрушения кирпичной кладки составила около 30 квадратных метров.
Собеседник агентства из Новгородского государственного музея-заповедника (ГМЗ) отметил, что никто не пострадал. На месте происшествия работают музейщики, реставраторы и сотрудники МЧС.
Заявка на реставрацию этого фрагмента стены уже находится в Минкультуры РФ. Срок начала работ неизвестен.
Новгородский кремль (Детинец) является памятником всемирного значения XI-XVII веков и охраняется ЮНЕСКО. На его территории расположен Софийский кафедральный собор, монумент "Тысячелетие России" и Грановитая палата.
Ранее сообщалось об обрушении четырех балконов жилого дома на Кирочной улице в Санкт-Петербурге. В результате инцидента никто не пострадал. Дом оградили от других жителей.
В МЧС предупредили, что сохраняется угроза падения балконных плит. Это здание включено в перечень объектов культурного наследия Санкт-Петербурга.
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Происшествия , Минкультуры , МЧС , ЮНЕСКО , Интерфакс
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