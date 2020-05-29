В Приморье охотники застрелили браконьера 

Недалеко от поселка Милоградово группа охотников, решив, что через бурьян идет зверь, «отстрелялась» по нему. Однако оказалось, что под огонь попал человек, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, в результате инцидента погиб Виктор Аксентищев. Его друзья пытались доказать полицейским, что он просто ходил рыбачить, однако рядом с телом была найдена нарезная самодельная незарегистрированная винтовка.

Следственный комитет занимается расследованием убийства, а полиция проверяет охотников, утверждает Telegram-канал.

«Рамблер» писал, что ранее в краснодарской больнице 73-летний пациент задушил своего 39-летнего соседа по палате, посчитав, что он находится дома, а к нему в жильё проник вор.