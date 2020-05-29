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В Приморье охотники застрелили браконьера 

Алиса Селезнёва и ещё 1 1 час назад
В Приморье охотники застрелили браконьера
Фото: РИА Новости
Недалеко от поселка Милоградово группа охотников, решив, что через бурьян идет зверь, «отстрелялась» по нему. Однако оказалось, что под огонь попал человек, сообщает Telegram-канал «112».
По данным канала, в результате инцидента погиб Виктор Аксентищев. Его друзья пытались доказать полицейским, что он просто ходил рыбачить, однако рядом с телом была найдена нарезная самодельная незарегистрированная винтовка.
Следственный комитет занимается расследованием убийства, а полиция проверяет охотников, утверждает Telegram-канал.
«Рамблер» писал, что ранее в краснодарской больнице 73-летний пациент задушил своего 39-летнего соседа по палате, посчитав, что он находится дома, а к нему в жильё проник вор.
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