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В России за сутки умерли 232 пациента с COVID-19 

РИА Новости 2 часа назад
В России за сутки умерли 232 пациента с COVID-19
Фото: РИА Новости
В России за сутки скончались 232 человека с COVID-19 — это самый высокий показатель за все время, общее количество погибших — 4374, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки умерли 232 человека… За весь период умерли 4374 человека", — говорится в сообщении.
В частности, за сутки 76 человек скончались в Москве, 50 — в Дагестане, 20 — в Подмосковье, 11 — в Санкт-Петербурге.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Происшествия , Общество
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