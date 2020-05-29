В России за сутки умерли 232 пациента с COVID-19 

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России за сутки скончались 232 человека с COVID-19 — это самый высокий показатель за все время, общее количество погибших — 4374, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки умерли 232 человека… За весь период умерли 4374 человека", — говорится в сообщении.

В частности, за сутки 76 человек скончались в Москве, 50 — в Дагестане, 20 — в Подмосковье, 11 — в Санкт-Петербурге.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф