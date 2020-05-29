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Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве 

Алевтина Жаркова 13 минут назад
Минувшей ночью на одной из железнодорожных станций в Москве произошел пожар. Билетные кассы загорелись на станции «Выхино», огонь распространился на площадь в 15 квадратных метров.
Происшествие обошлось без пострадавших, но в помещении сгорела вся мебель и оргтехника. На опубликованных очевидцами кадрах видно, как из кассы, расположенной рядом с турникетами, валит черный дым. На движении электропоездов ЧП никак не отразилось. Что стало причиной возникновения возгорания — неисправность электропроводки или человеческий фактор — еще предстоит выяснить экспертам.
Происшествия , Видео , Новости Москвы , Пожары
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