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Экс-силовик пытался обмануть Васю Воскреса на $300 тысяч 

Павел Тиунов и ещё 1 57 минут назад
Подполковник МВД обманул вора в законе
Фото: Youtube
В Москве бывший подполковник уголовного розыска Владислав Шаповалов арестован по обвинению в мошенничестве, сообщает «Коммерсант». По данным издания, экс-силовик пытался обмануть вора в законе Василия Христофорова, более известного как Вася Воскрес, на 300 тысяч долларов.
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Автор статьи отмечает, что по делу, кроме Шаповалова, проходят также предприниматель Алексей Добрынин и известный адвокат Александр Вершинин. По версии следствия, бывший полицейский известил вора в законе Христофорова о том, что у него в распоряжении якобы имеются документы, на основании которых российские правоохранители могут возбудить в отношении него уголовное дело об организации преступного сообщества.
Шаповалов согласился передать документы за 300 тысяч долларов. Вася Воскрес, предварительно обратившись в полицию, отправил на встречу своё доверенное лицо — Станислава Воротникова. Шаповалов поручил провернуть сделку Вершинину.
В результате при передаче денег задержали адвоката, затем наручники захлопнулись на руках самого бывшего подполковникам уголовного розыска. Еще один подельник предполагаемых мошенников предприниматель Алексей Добрынин находится в розыске.
На время расследования Шаповалова отправили в СИЗО, Вершинина за содействие следствию — под домашний арест.
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Происшествия , Александр Вершинин , Василий Христофоров , ФСИН , Москва
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