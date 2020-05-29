Подполковник МВД обманул вора в законе

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Москве бывший подполковник уголовного розыска Владислав Шаповалов арестован по обвинению в мошенничестве, сообщает «Коммерсант». По данным издания, экс-силовик пытался обмануть вора в законе Василия Христофорова , более известного как Вася Воскрес, на 300 тысяч долларов.

Автор статьи отмечает, что по делу, кроме Шаповалова, проходят также предприниматель Алексей Добрынин и известный адвокат Александр Вершинин . По версии следствия, бывший полицейский известил вора в законе Христофорова о том, что у него в распоряжении якобы имеются документы, на основании которых российские правоохранители могут возбудить в отношении него уголовное дело об организации преступного сообщества.

Шаповалов согласился передать документы за 300 тысяч долларов. Вася Воскрес, предварительно обратившись в полицию, отправил на встречу своё доверенное лицо — Станислава Воротникова. Шаповалов поручил провернуть сделку Вершинину.

В результате при передаче денег задержали адвоката, затем наручники захлопнулись на руках самого бывшего подполковникам уголовного розыска. Еще один подельник предполагаемых мошенников предприниматель Алексей Добрынин находится в розыске.