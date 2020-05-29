Львы напали на работницу зоопарка в Австралии 

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Австралии два льва напали на работницу зоопарка Shoalhaven в городе Наура. В результате женщина была направлена в больницу, ее состояние медики оценивают как критическое, передает телеканал ABC.

Как отмечается, врачи обнаружили пострадавшую лежащей без сознания. У нее были серьезные травмы в области головы и шеи. Хищники напали на женщину, когда она чистила вольеры.

Пострадавшую экстренно госпитализировали на вертолете в клинику Сиднея. Медики стабилизировали состояние пациентки.

Зоопарк был закрыт для посетителей с 25 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что подвыпивший поляк залез в вольер к медведю и устроил с ним заплыв в бассейне.