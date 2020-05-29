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Московский таксист спас женщину от насильников 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 1 час назад
Московский таксист спас женщину от насильников
Фото: РИА Новости
Подрабатывающий таксистом житель Москвы откликнулся на ночной заказ в Троицк и случайно спас клиентку от насильников.
Мужчина рассказал, что в ночь на 27 мая ему поступил вызов и он приехал на указанный адрес в Троицке. В этот момент в чате приложения ему начали поступать сообщения. Пассажирка писала, что ей требуется помощь, сообщают «Вести».
Сделавшая заказ девушка писала, что ее удерживают силой в неизвестном месте и подвергают сексуальному насилию.
Таксист прибыл по указанному в заказе адресу, но никого на месте не обнаружил. Тогда мужчина набрал 112, сообщил все, что ему успела написать пострадавшая, после чего полиция выследила ее местоположение.
Вскоре водителю позвонили из Троицкого отдела полиции и сообщили, что женщину освободили, а ее насильников задержали.
Руководство службы такси назвало водителя героем и пообещало наградить.
Ранее таксист в Ярославле спас мужчину, на которого напал вышедший из леса медведь. Спаситель отвез пострадавшего в больницу, где врачи оказали ему необходимую помощь.
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Происшествия , Другое , Москва , Троицк
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