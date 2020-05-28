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Бастрыкину разрешили завести уголовные дела на судей 

ИА Regnum 1 час назад
Бастрыкину разрешили завести уголовные дела на судей
Фото: РИА Новости
Уголовные дела в отношении российских судей разрешено возбудить председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, пишет 28 мая «Коммерсантъ».
Соответствующий запрос Бастрыкина удовлетворён Высшей квалификационной коллегией судей. Дела некоторых судей пока отложены в силу их сложности.
Издание уточнило, что Римма Шатовкина, возглавлявшая Новосибирский областной суд в 2012 — 2018 г., подозревается в превышении должностных полномочий. По ней решение (возбуждать ли дело) будет приниматься 29 мая.
Как полагают следователи, Шатовкина рассказала представителям новосибирского правительства (а затем эта информация попала к непосредственным фигурантам дела) о том, что начато расследование дела о махинациях с бюджетными деньгами при закупке оргтехники и кондиционеров для судов. Она как судья узнала о том, что полиция занимается этим делом.
Решение по бывшей судье арбитражного суда Ростовской области Светлане Мартыновой отложено также, но не известно, на какой срок. Бывшая судья уже осуждена по делу о махинациях. Теперь её подозревают ещё и в мошенничестве в особо крупном размере и в фальсификации доказательств по гражданскому делу.
Что касается дел, которые Бастрыкину разрешено возбудить, то это дела в отношении остальных судей из его списка. Разрешено возбудить дело в отношении экс-судьи Лискинского райсуда Воронежской области Евгения Капустина. Дело касается резонансного ДТП с его участием в октябре 2018 года.
Также разрешено возбудить дела в отношении бывшего судьи Оренбургского областного суда Геннадия Петрухова и бывшего судьи Гагаринского районного суда Смоленской области Александра Сычёва.
А также в отношении бывшего мирового судьи судебного участка №1 Кировского района Махачкалы Магомедшарипа Булатова (подозревается в получении взятки). И в отношении бывшего мирового судьи из Московской области Станислава Крупина (подозревается в разбое, совершённом группой лиц).
Кроме того, Бастрыкину разрешено возбудить уголовное дело в отношении мирового судьи из Нагатинского судебного района Москвы Светланы Самгиной (подозревается в мошенничестве и в посредничестве во взяточничестве).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей по вышеуказанному вопросу десять дней назад.
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Происшествия , Политика , Александр Бастрыкин , Евгений Капустин , Александр Сычев , СКР
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