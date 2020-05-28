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С прапорщика Росгвардии сняли обвинения в убийстве младенца 

Lenta.ru 54 минуты назад
С росгвардейца сняли обвинения в убийстве младенца
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
С прапорщика Росгвардии Вячеслава Горбенко снято обвинение в убийстве восьмимесячной девочки, в связи с его непричастностью к преступлению. Об этом в четверг, 28 мая, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.
По версии следствия, 29 ноября 2016 года мужчина специально закрыл руками нос и рот ребенку своей сожительницы, в результате чего девочка задохнулась. Однако в ходе суда выяснилось, что собранные доказательства не указывают на причастность обвиняемого к преступлению. Повторная экспертиза, назначенная судом, опровергла выводы следствия.
Государственный обвинитель сам отказался от предъявленного обвинения. Уголовное преследование в отношении Горбенко прекращено. Кроме того, суд обратил внимание руководителя следственного управления СКР по Ленинградской области на нарушения закона, допущенные следователями Всеволжска при расследовании, из-за которых настоящий убийца до сих пор находится на свободе.
Дело возвращено в следственный отдел. Поиск преступника будет возобновлен.
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Происшествия , Криминал , Дарья Лебедева , Росгвардия , СКР , Lenta.ru , Санкт-Петербург
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