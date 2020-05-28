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Американка 15 лет хранила тело бабушки в морозилке ради соцвыплат 

News.ru и ещё 1 21 час назад
Американка хранила тело бабушки в морозилке ради соцвыплат
Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Pres
Жительница американского штата Пенсильвания 15 лет хранила тело своей умершей бабушки в морозильной камере. Полиция считает, что о смерти родственницы Синтия Блэк не сообщала, чтобы получать её социальные выплаты.
Тело женщины было найдено в морозилке в феврале 2019 года. Блэк рассказала, что нашла бабушку мёртвой в 2004 году. Она стащила тело Гленоры Делахей в подвал и поместила в морозильник. В 2007 году женщина сменила место жительства, забрав камеру с телом бабушки с собой.
Чеками с социальными выплатами, выписанными на имя Делахей, Блэк гасила ипотеку за новый дом. 26 мая 2020 года полиция выдала ордер на арест женщины, на следующий день её арестовали за кражу, присвоение имущества и надругательство над трупом.
Как писал NEWS.ru, испанца заподозрили в жестоком убийстве 22-летней Дарьи из России, которую в детстве вместе с двумя братьями удочерила местная семья. Расчленённое тело девушки нашли в морозильной камере.
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Происшествия , В мире
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