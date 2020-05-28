Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Канаде застрелили 21-летнего рэпера 

Lenta.ru 57 минут назад
В Канаде застрелили 21-летнего рэпера
Фото: Instagram
В Канаде застрелили 21-летнего рэпера Houdini (настоящее имя — Димарджио Дженкинс). Об этом сообщает газета Toronto Sun.
Инцидент произошел в Торонто. Музыкант вместе с 15-летним подростком проходил мимо отеля, когда припаркованный неподалеку синий автомобиль Volkswagen Tiguan совершил резкий разворот. Из него открыли стрельбу, в результате которой пострадали не только артист и его приятель, но также и 27-летняя женщина. Houdini скончался, в то время как остальные жертвы в настоящее время находятся в больнице.
Согласно данным издания, полиция никого не арестовала, а также не прокомментировала версию о том, что 15-летний знакомый рэпера открыл ответный огонь. Адвокат Houdini Яг Вирк заявил, что ему тяжело быть свидетелем смерти столь юного и талантливого музыканта. Он призвал городские власти серьезно отнестись к проблеме насилия с применением оружия.
За последние месяцы в Торонтно были убиты и другие рэперы: Fourty4Double0, 22 Filthy, Why-S, Bvlly. Уточняется, что, несмотря на пандемию, в городе происходит большое количество перестрелок. Источник газеты утверждает, что Houdini мог быть связан с уличной группировкой Young Buck Killas.
Димарджио Дженкинс прославился благодаря таким хитам, как Late Nights, Myself и Backseats, а также за счет сотрудничества с хип-хоп-артистами Robin Banks и NorthSideBenji. В 2019 году вышел его дебютный микстейп Hou I Am.
Видео дня. Тарзана пригласили поработать с «элитными телками»
Последние новости
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири» «Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири» Российская соцсеть проведет благотворительный концерт с популярными звездами Российская соцсеть проведет благотворительный концерт с популярными звездами В Twitter объяснили маркировку сообщений Трампа как недостоверных В Twitter объяснили маркировку сообщений Трампа как недостоверных
Комментарии
Происшествия , В мире , Канада , Торонто
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кадыров назвал условие для прощения евроичкерийцев
Кадыров назвал условие для прощения евроичкерийцев
Дома рухнули за 17 секунд
Дома рухнули за 17 секунд
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Тайный любовник Волочковой оказался стариком
Тайный любовник Волочковой оказался стариком
Раздевшая школьницу до трусов педагог сделала заявление
Раздевшая школьницу до трусов педагог сделала заявление
Видео
Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео
01:09
Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео
Происшествия Криминал
Стянувшая маску с пассажира метро обезьяна попала на видео
00:41
Стянувшая маску с пассажира метро обезьяна попала на видео
Общество Новости Москвы
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
00:23
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
Происшествия
Опубликовано видео тренировок парада Победы штурмовой авиации
00:29
Опубликовано видео тренировок парада Победы штурмовой авиации
Армия
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
00:47
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
Происшествия
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
00:47
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
Армия
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
00:51
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
Происшествия
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
00:48
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
00:33
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
Происшествия
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
00:45
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение