В Канаде застрелили 21-летнего рэпера 

Канаде застрелили 21-летнего рэпера Houdini (настоящее имя — Димарджио Дженкинс). Об этом сообщает газета Toronto Sun.

Инцидент произошел в Торонто . Музыкант вместе с 15-летним подростком проходил мимо отеля, когда припаркованный неподалеку синий автомобиль Volkswagen Tiguan совершил резкий разворот. Из него открыли стрельбу, в результате которой пострадали не только артист и его приятель, но также и 27-летняя женщина. Houdini скончался, в то время как остальные жертвы в настоящее время находятся в больнице.

Согласно данным издания, полиция никого не арестовала, а также не прокомментировала версию о том, что 15-летний знакомый рэпера открыл ответный огонь. Адвокат Houdini Яг Вирк заявил, что ему тяжело быть свидетелем смерти столь юного и талантливого музыканта. Он призвал городские власти серьезно отнестись к проблеме насилия с применением оружия.

За последние месяцы в Торонтно были убиты и другие рэперы: Fourty4Double0, 22 Filthy, Why-S, Bvlly. Уточняется, что, несмотря на пандемию, в городе происходит большое количество перестрелок. Источник газеты утверждает, что Houdini мог быть связан с уличной группировкой Young Buck Killas.

Димарджио Дженкинс прославился благодаря таким хитам, как Late Nights, Myself и Backseats, а также за счет сотрудничества с хип-хоп-артистами Robin Banks и NorthSideBenji. В 2019 году вышел его дебютный микстейп Hou I Am.