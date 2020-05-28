Самолет с отказавшим двигателем сел в Шереметьево

Самолет Sukhoi Superjet 100 аварийно сел в аэропорту Шереметьево с неисправным двигателем. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб сообщило РИА Новости.
По данным источника, самолет приземлился в 13.07 мск с неисправностью двигателя.
На борту самолета пассажиров не было, находился только экипаж, уточнил источник ТАСС.
«У лайнера, по предварительным данным, отказал один из двигателей. Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет», — заявил он.
Как сообщал «Рамблер», в 2019 году Sukhoi Superjet авиакомпании «Аэрофлот» загорелся при совершении аварийной посадки в Шереметьево. В результате пожара погиб 41 человек.